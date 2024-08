OBITUARY mit Livestream im September

Die Florida-Deather OBITUARY bieten am 7. und 8. September einen kostenpflichtigen zweitägigen Livestream an, um sich dadurch auf Ihre US-Tour als Support von SEPULTURA vorzubereiten.

Am Samstag spielt die Band einen Querschnitt ihres gesamten Schaffens mit anschließender Bandprobe. Am darauffolgenden Sonntag wird dann der Albumklassiker "World Demise'" aus dem Jahr 1994 in voller Länge dargeboten.

Preise und Tickets findet ihr unter folgenden Links:

obituarylive.com

obituary.cc