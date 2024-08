Neues Album von THERMALITY

Die schwedische Melodic Death-Metal-Band THERMALITY veröffentlicht heute ihr zweites Album "The Final Hours" via Black Lodge Records.



Sänger Ludvig Sommar und Schlagzeuger Hampus Sätterlund sagen dazu:

"Wir haben auf "The Final Hours" viel mit klaren und akustischen Gitarren experimentiert, um dem Album mehr Dynamik zu verleihen, aber gleichzeitig dem Hörer eine Chance zu geben, abzudriften und für eine kleine Weile die Realität zu vergessen."



Mit 'Stranger' und 'Fire Will Reign' habt ihr die Möglichkeit, euch einen Eindruck zu verschaffen.



Fire Will Reign







https://www.youtube.com/watch?v=ijwMVC3uWOo



Stranger







https://www.youtube.com/watch?v=bw_oiYGipTs

