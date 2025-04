OAKHEART mit Debütalbum

Das Fünfergespann OAKHEART, aus Berlin, macht mit deinen Melodic Death Metal und Metalcore Elementen den nächsten Schritt. Nach insgesamt fünf Singleauskopplungen seit 2018, kam nun am 11.04.2025 das Debütalbum "Bloodstream" ans Tageslicht. In Eigenregie veröffentlicht, ist der erste Langspieler auch bei Spotify online.







"Bloodstream" Trackliste:





01-Oakheart

02-Spirit Of The Ocean

03-Sunless Sea

04-Good Morning Motherfucker

05-Rest In Pieces

06-Fractures

07-Surprise of Life

08-Betray Your Own

09-The Authors