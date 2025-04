Der Weg von DINOSAUR PILE-UP

Mit 'My Way' stellen die Musiker von DINOSAUR PILE-UP den ersten Vorgeschmack ihres kommenden Albums vor.

"I've Felt Better" erscheint am 22. August über Mascot Records. Außerdem werden sie im September in Großbritannien auf Tour gehen und in Birmingham, Bristol, Glasgow, Manchester und London Halt machen:

Fri 5 Sep - XOYO, Birmingham

Sat 6 Sep - SWX, Bristol

Tue 9 Sep - Garage, Glasgow

Thurs 11 Sep - New Century Hall, Manchester

Sat 13 Sep - Electric Ballroom, London

https://www.youtube.com/watch?v=-_HbBDo9P-o