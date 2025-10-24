Noch eine Hörprobe von LIMINAL SPIRIT
24.10.2025 | 22:49
Mit 'A Better Place' stellt das Doom-Metal-Projekt LIMINAL SPIRIT aus den USA ein weiteres Stück der EP "Unwell" vor, die am 31. Oktober herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=h4aYqiKo7HE
