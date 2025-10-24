OMD: Open-Air-Konzerte für 2026 bestätigt
Die britische New-Wave-Band OMD hat für das kommende Jahr acht Konzerte in Deutschland bestätigt. Unter dem Motto "OMDs Summer Of Hits" gibt es neben den Bandklassikern auch Songs aus dem aktuellen Album "Bauhaus Staircase" auf die Ohren.
Der Kartenvorverkauf hat heute begonnen.
Folgende Termine sind bestätigt:
11.08.2026 Hanau / Amphitheater
12.08.2026 Stuttgart / Bürger Freilichtbühne
14.08.2026 Bonn / Kunst!Rasen
15.08.2026 Bremen / Seebühne
16.08.2026 Schwerin / Freilichtbühne
18.08.2026 Berlin / Zitadelle
19.08.2026 Halle (Saale) / Peißnitzinsel
20.08.2026 Dresden / Junge Garde
