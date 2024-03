No Playback-Festival, 19. & 20. April 2024

Ein tolles Line-up!

Das No Playback-Festival in Remchingen bei Karlsruhe geht in eine weitere Runde, diesmal mit einigen aktuell ziemlich angesagten Bands.

Darüber hinaus sind in der Remchinger Kulturhalle von Rock über Heavy Metal bis Thrash Metal und Death Metal wieder einige wichtige Stilrichtungen vertreten.

Freitag, 19. April: WEST WIND, SPITFIRE, ERADICATOR, DOUBLE CRUSH SYNDROME, CRISIX, OHRENFEINDT

Samstag, 20. April: WINGS OF STEEL, HIGH COMMAND, CYCLONE, SACRED STEEL, VELVET VIPER, RIOT CITY, CRYPTA, MIDNIGHT

Wochenendticket: 74€

Freitagsticket: 41€

Samstagsticket: 45€

Die Karten gib es auf der Homepage https://.no-playback.events .