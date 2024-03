Am 12. April erscheint mit "Glimpse Of The Dawn" das neue TAROT-Album über Cruz Del Sur.

Einen kleinen Appetizer gibt es in Form von 'Leshy's Warning', der uns eindrucksvoll zeigt, was die Retro-Rocker aus Down Under auf dem Kasten haben.

