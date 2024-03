THE HARD CIRCLE - Drei Festivals unter einem neuen Dach

Das KNOCK OUT-Festival in Karlsruhe ist in der matallischen Szene längst kein Geheimtip mehr. Seit einigen Jahren schaffen es die Veranstalter, kurz vor Weihnachten ein namhaftes Lineup auf die Beine zu stellen. 2023 hat BOTTOM ROW versucht, mit dem ROCK OUT-Festival in Augsburg einen Zwilling auf die Beine zu stellen. Dies erwies sich als voller Erfolg, wie Ihr im Bericht nachlesen könnt.

Da alle bekannten Dinge bekanntlich drei sind gibt es in diesem Jahr eben DREI Veranstaltungen. Neben dem ROCK OUT-Festival (13.12.2024 Augsburg, Schwabenhalle) und dem KNOCK OUT-Festival (14.12.2024 Karlsruhe, Schwarzwaldhalle) findet 2024 zum ersten Mal das POTT OUT-Festival statt. Dieses könnt Ihr am 7.12. im Ruhrkongress in Bochum besuchen.

Auf allen drei Festivals könnt Ihr das identische Lineup sehen. Bereist bestätigt wurden folgende Bands: GAMMA RAY, HEAT, DYNAZTY. Der Headliner sowie zwei weitere Bands werden noch bekanntgegeben.

Details findet Ihr unter THE HARD CIRCLE