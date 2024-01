Eine neue Ausgabe der No Music in K-Town-Reihe findet am 12. Januar im Cotton Club des Kaiserslauterer Kammgarn statt.

Mit ALL LIES DIED (Saar-Pfalz) und SLAUGHTERRA (Südpfalz) sind zwei etablierte Metalcore-Bands aus der Region am Start.

Den Abend eröffnet ALL OF MINE (Post-Hardcore aus Saarbrücken).

Karten gibt es für 8 EUR an der Abendkasse bzw. im Vorverkauf bei Reservix.