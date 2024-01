CHINA kommt nach Deutschland

Die Schweizer Hardrockinstitution CHINA kommt im Januar für ein paar Club-Shows nach Deutschland. Unterstützt werden die vier Urmitglieder von Ralph Tosone am Schlagzeug, der seit 2020 dabei ist.



Das Line-Up liest sich wie folgt:



Werner Hartmeier (Gesang)

Claudio Matteo (Gitarre/Gesang)

Freddy "Laurence" Scherer (Gitarre)

Marc Lynn (Bass)

Ralph "Tosi" Tosoni (Schlagzeug)



An folgenden Terminen könnt ihr bei der "Ran Out Of Love-Tour 2024" live dabei sein:



17.01.24 Bensheim, Musiktheater Rex

18.01.24 Augsburg, Spectrum Club

19.01.24 Burglengenfeld, Vaz

Quelle: Band / Facebook Redakteur: Frank Hameister