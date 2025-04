Neuigkeiten von VADER

Am 30. Mai 2025 erscheint via Nuclear Blast die 12" EP "Humanihility" der polnischen Death-Metal-Veteranen VADER.



Zur neuen Single 'Unbending', die dieses Jahr die offizielle Hymne des renommierten polnischen "Mystic Festivals" sein wird, wurde ein Musikvideo veröffentlicht. Es ist auch der Schlusssong der neuen EP "Humanihility", die physisch nur als auf 700 Stück limitierte 12"-LP in "red vinyl" und digital erscheinen wird.



"Humanihility" EP-Trackliste:



1. Genocide Designed

2. Rampage

3. Unbending (Mystic Festival Anthem 2025)





https://www.youtube.com/watch?v=WoIZS0jx3hY

