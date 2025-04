JOHAN LANGQUIST mit Solodebüt

Johan Langquist - Heavy Metal- und Doom Metal-Pionier mit JONAH QUIZZ und CANDLEMASS - hat mit "The Castle" sein eigenes Solo-Dasein geschaffen.

Johan hat mit einer Vielzahl von bekannten schwedischen Musikern zusammengearbeitet und das Debütalbum beschwört das magische Gefühl des klassischen 70er/80er Heavy Metal/Hard Rock/Doom herauf. Es erinnert an BLACK SABBATH (Tony Martin-Ära), DIO (solo und mit Sabbath), RAINBOW und SAVATAGE mit einem Hauch von Doom als Zugabe.

I Hate Records kündigt nun die physischen Versionen des selbstbetitelten Albums für den 27. Juni 2025 an, die auf CD und LP erscheinen werden. Es wurde 2024 zunächst digital ohne Label veröffentlicht.

Es ist nicht als "Studioprojekt" zu sehen - im Gegenteil, ein komplettes Line-Up wird bald Gestalt annehmen, und sowohl an Live-Shows als auch an einem zweiten Album wird gearbeitet.

"The Castle" Album Tracklist:





1. Eye Of Death

2. Castle Of My Dreams

3. Where Are The Heroes

4. Raw Energy

5. Revolution

6. Freedom

7. Bird Of Sadness

Line-up:





Johan Langquist - Vocals

Erik Henriksson - Guitar / Keys (Session)

Fredrik Isaksson - Bass

Stafen Englin - Drums

Emelie Lindquist - Soprano / Backing Vocals