DESERTED FEAR mit vierter Singleauskopplung

DESERTED FEAR veröffentlicht heute nach 'The Truth', 'Blind' und dem Titeltrack bereits die vierte Single ihres neuen Albums "Veins Of Fire", das am 25.04. über Testimony Records erscheinen wird.

Die neue Single heißt 'At The End Of Our Reign', hier könnt ihr das Video sehen:

At The End Of Our Reign

https://www.youtube.com/watch?v=0vfMEmE31J0