Neuigkeiten von TRICK OR TREAT

Am 25. April 2025 erscheint via Scarlet Records das neue Album "Ghosted" von TRICK OR TREAT. Musik, inspiriert von bekannten Horrorfilmen und Videospielen. Beispielsweise 'Bitter Dreams' ("A Nightmare On Elm Street"), 'The 13th' ("Friday The 13th")



Nach 'Ghosted' gibt es mit 'Bloodmoon' die nächste Auskopplung, ein Track, der von Adrienne Cowan (AVANTASIA, SEVEN SPIRES) bereichert wird:

" 'Bloodmoon' ist ein von der "Castelvania"-Videospielsaga inspiriertes Stück. Graf Vlad entfesselt seinen Zorn auf das Volk der Walachei nach dem Mord an seiner menschlichen Frau, meisterhaft gespielt von Special Guest Adrienne Cowan, die in diesem orchestralen Speed-Song sowohl mit cleanen Vocals als auch mit Screams & Growls singt!"



"Ghosted" Trackliste:



01-Lost In The Haunted House (intro)

02-Craven Road

03-Bloodmoon, feat. Adrienne Cowan (AVANTASIA, SEVEN SPIRES)

04-Ghosted

05-Dance With The Dancing Clown

06-Polybius

07-Evil Dead Never Sleeps

08-Return To Monkey Island, feat. Chris Bowes (ALESTORM)

09-Make A Difference

10-The 13th

11-Bitter Dreams



Bloodmoon, feat. Adrienne Cowan







https://www.youtube.com/watch?v=B8pH0WLq6Zw



Ghosted







https://www.youtube.com/watch?v=iUFAi___2tE

