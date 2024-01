Neuigkeiten von STEVE HACKETT

Der legendäre Rockgitarrist Steve Hackett wird am 16. Februar 2024 sein neues Studioalbum "The Circus And The Nightwhale" über InsideOut Music veröffentlichen.



Mit den beiden Videos zu 'Wherever You Are' und 'People Of The Smoke' gibt es einige ersten Eindrücke. Auch die Trackliste können wir schon vermelden.



"The Circus And The Nightwhale" Trackliste:



01-People Of The Smoke

02-These Passing Clouds

03-Taking You Down

04-Found And Lost

05-Enter The Ring

06-Get Me Out!

07-Ghost Moon And Living Love

08-Circo Infeo

09-Breakout

11-All At Sea

12-Into The Nightwhale

13-Wherever You Are

14-White Dove



Wherever You Are







https://www.youtube.com/watch?v=6LwYc8_orY8



People Of The Smoke







https://www.youtube.com/watch?v=x_iujNWzPL0

Quelle: Olli/Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: steve hackett the circus and the nightwhale wherever you are people of the smoke