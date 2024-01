IGNITE mit neuem Video

Die fünfköpfige Melodic-Hardcore-Band IGNITE aus Orange County beginnt das neue Jahr mit der Single 'Done Digging The Grave'. Zum ersten Mal in der Bandlaufbahn gibt es auch einen Gastsänger: Andrew Neufeld.



Brett Rasmussen (Bass) kommentiert die Zusammenarbeit mit Andrew Neufeld (COMEBACK KID/SIGHTS AND SOUNDS):

"Dieser Song wurde speziell für einen Gastsänger geschrieben. Als wir die Gesangsspuren hörten, die Andrew zur Musik hinzufügte, waren wir völlig überwältigt und begeistert davon, wie die Intensität seines Schreiens perfekt in den Titel neben Elis Stimme passte. Dies ist das erste Mal, dass IGNITE einen Gastsänger bei einem Song hat."



Nik Hill (Gitarre) erläutert zu dem Song:

" Der Song 'Done Digging the Grave' wurde über die Schwierigkeit geschrieben, Optimismus in einer Welt zu finden, in der die Fleißigsten nicht die Anerkennung erhalten, die sie verdienen, und in der Freundlichkeit nur dann gefeiert wird, wenn sie uns finanziell zugute kommt. Gemeinsam hoffnungslos zu sein, ist die beste Medizin für eine Welt, die darauf aus ist, uns auseinanderzuhalten. Die negative Energie dieses Liedes brennt sauber und hinterlässt nichts als Positivität."



Done Digging The Grave, feat. Andrew Neufeld







https://www.youtube.com/watch?v=BNpAmrgRPJA

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ignite done digging the grave feat andrew neufeld