Nach dem Erfolg des 1. "No Sleep After X-Mas"-Festivals 2023, steht schon das 2. Festival in den Startlöchern, diesmal sogar an zwei Tagen. Wir haben hier die ersten Infos und halten euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden.



"NO SLEEP AFTER X-MAS - 2nd Attack":



Datum: 28.+29.12.2024

Ort: 65594 Runkel, Stadthalle



bisher bestätigtes Billing:



ALL FOR METAL (excl. 1. full 90min. Headlinershow in Germany!!)

(+3 weitere Top - Headliner)

HIRAES

INDUCTION

KAMBRIUM

SAGENBRINGER

GRYMHEART

PIRATE QUEEN (excl. Special Show in Germany)

TERRA ATLANTICA

TALES OF RATATÖSK

VARUS

u.w.



Ticketpreise plus Ticketverkauf:

Earlybird ab 15.1. bis 29.2.2024 : 70,- €

ab 1.3.2024 dann 79,- € (zzgl. Gebühren)



Weiteren Informationen auf: https://www.no-sax.de/

