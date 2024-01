WGT 2024: SOVIET SOVIET, KEEP OF KALESSIN und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

THEATRE OF HATE (GB)

DANCING PLAGUE (USA)

CUMULU NIMBUS (D)

KOLLAPS (AUS)

SOVIET SOVIET (I)

KEEP OF KALESSIN (N)

TRAGIC BLACK (USA)

ANGELS & AGONY (NL)

MARTIN DUPONT (F)

MIRANDA SEX GARDEN (GB)

TOPOGRAPHIES (USA)

BON HARRIS (GB) "Songs For The Lemon Tree"



Das 31. Wave-Gotik-Treffen 2024 findet vom 17. bis 20. Mai 2024 in Leipzig statt.