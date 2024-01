CALIGULA'S HORSE und der Sturmjäger

Am 26. Januar 2024 erscheit über InsideOut Music "Charcoal Grace", das neue Album der Australier CALIGULA'S HORSE. Mit 'The Stormchaser' gibt es ein weiteres Video daraus.



Lead-Gitarrist Sam Vallen sagt über den neuen Track:

"Der Track 'The Stormchaser' handelt von der Kluft, die wir alle während der Pandemie erlebt haben. Anstatt sich zusammenzuschließen, um die Herausforderungen jener Jahre zu meistern, haben sich viele dafür entschieden, sich selbst zu dienen, auf Kosten ihrer Gemeinschaft und ihrer Gesellschaft. Dies zu beobachten war für uns alle eine demütigende und wütende Erfahrung, die in uns allen nachgewirkt hat."



The Stormchaser







https://www.youtube.com/watch?v=qlIlXhxJWLM

