GRAVE DIGGER: euch gehört das Grab!

Die deutschen Heavy-Metal-Legende GRAVE DIGGER schlägt das nächste Kapitel ihrer mehr als vier Jahrzehnte andauernden Bandgeschichte auf. Die Herren melden sich mit der neuen Single 'The Grave Is Yours' zurück. Neu im Team an der Gitarre ist übrigens Tobias Kersting (CHRIS BOLTENDAHLs STEELHAMMER, ex-ORDEN OGAN).



"The Grave Is Yours" ist ab sofort via ROAR! Rock Of Angels Records als weltweit auf 500 Exemplare limitierte 7" Red Vinyl Edition sowie auf allen bekannten Download- und Streaming-Plattformen erhältlich.

Der komplett neu aufgenommene Klassiker 'Back To The Roots' ist ebenfalls Teil dieser Veröffentlichung:



Seite A: The Grave Is Yours

Seite B: Back To The Roots



https://www.youtube.com/watch?v=SbwUuUfV8Fk

