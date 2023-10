Neuigkeiten von LUCIFER

Am 26. Januar 2024 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "LUCIFER V" von LUCIFER. Passend zu Halloween gibt es als neue Auskopplung die Halloween Edition von 'At The Mortuary'.



"LUCIFER V" - Trackliste:



1. Fallen Angel

2. At The Mortuary

3. Riding Reaper

4. Slow Dance In A Crypt

5. A Coffin Has No Silver Lining

6. Maculate Heart

7. The Dead Don't Speak

8. Strange Sister

9. Nothing Left To Lose But My Life



At The Mortuary (Halloween Edit)







https://www.youtube.com/watch?v=jkvQILyvro0

