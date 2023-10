Ist DOMINUM der Meister der Untoten?

Am 29.12.2023 erscheint via Napalm Records das Debütalbum "Hey Living People" von DOMINUM. Heute könnt ihr Auskopplung Nummer Drei, 'Immortalis Dominum', anhören.



Dazu der Kommentar von Dr. Dead:

"Gebt Acht, meine lebenden Freunde! Ihr habt bereits die Geschichten meiner ersten beiden Schöpfungen "Patient Zero" und "Victor" gehört – und ich weiß, dass ihr sie sehr schätzt, wenn auch wahrscheinlich nicht so sehr wie ich. Die Liebe eines Vaters ist mit keiner anderen zu vergleichen. Mit dieser neuen Geschichte gewähre ich euch einen Einblick in mein Innerstes. Es ist ein dunkler Ort, aber ich bin dabei ihn mit dem Herzstück der Geschichte, der Hymne der Untoten 'Immortalis Dominum', zu erhellen. Ich bin der Meister der Untoten, und dies ist mein Vermächtnis.



Hochactungsvoll

Dr. Dead"



Und hier noch die Trackliste, damit ihr seht, was euch erwartet:



"Hey Living People" Trackliste:



01-Immortalis Dominum

02-Danger Danger

03-Hey Living People

04-Cannibal Corpses

05-Patient Zero

06-We All Taste The Same

07-Frankenstein

08-You Spin Me Round (Like A Record)

09-Better Shoot Yourself

10-Half Alive

11-The Chosen Ones

12-Bad Guy13

13-Beds Are Burning



Immortalis Dominum







https://www.youtube.com/watch?v=viBqG1eco0o

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dominum hey living people immortalis dominum