Neuigkeiten von LANCER

Vom neuen Album "Tempest", das am am 11. August 2023 via Fireflash Records erscheint, hat die Band heute das Artwork enthüllt. Die erste Single des Albums heißt "Fan The Flames" und wird am 2. Juni erscheinen, wir werden euch auf dem Laufenden halten.



Es gab auch einige Besetzungswechsel, das Line-Up liest sich jetzt wie folgt: Jack L. Stroem (Gesang), Per-Owe "Ewo" Solvelius (Gitarre), Fredrik Kelemen (Gitarre), Emil Öberg (Bass) und Pontus Andrén (Schlagzeug). Die beiden Neuen im Bund sind Jack L. Stroem und Pontus Andrén.

Quelle: Fireflash Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lancer tempest