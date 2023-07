Neuigkeiten von KREATOR

Die Heavy-Metal-Titanen KREATOR präsentieren stolz das "Klash Of The Ruhrpott"-Festival - am 20. Juli 2024 im Amphitheater Gelsenkirchen. Ergänzt durch SODOM, DESTRUCTION und TANKARD geben sich die legendären "Teutonic 4" aus Deutschland edin lange erwartetes Stelldichein.



Mille Petrozza (KREATOR) kommentiert:

"Ich bin so glücklich, dass wir die Gelegenheit haben, dieses Paket auf die bestmögliche Weise zu präsentieren! Es wird ein ganz besonderer Tag, voller Liebe und Respekt...und das umfangreichste Kreator-Set aller Zeiten...bereitet euch auf einige DEEP CUTS vor!"



Tom Angelripper (SODOM) kommentierte:

"Ich bin sehr glücklich, endlich wieder mit meinen alten Weggefährten und Freunden die Bühne teilen zu können. Ein Treffen mit diesen vier fantastischen Bands ist an Kultstatus nicht zu überbieten. Es wird ein ganz besonderes Ereignis für uns und unsere Fans sein. Bis dahin bleibt bitte gesund und zuversichtlich. Bis bald... Cheers, TOM"



Schmier (DESTRUCTION) kommentierte:

"Oh YES - wir haben alle darauf gewartet, dass das passiert, ich bin begeistert, dass es endlich geklappt hat! Hoffentlich ist dies der Anfang von noch mehr, die kommen werden! Wir sind super aufgeregt, ein Teil davon zu sein - danke für die Einladung Mille!"



Gerre (TANKARD) kommentierte:

"Gut Ding will Weile haben! Endlich treffen die 4 Großen aufeinander und prügeln gemeinsam. Wir sind sehr stolz darauf, ein Teil dieses historischen Ereignisses zu sein!"



Der Ticket-Vorverkauf startet am 2. August 2023.



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kreator sodom destruction tankard klash of the ruhrpott