Mit 'Fall Of The Loyal' haben die Death-Metaller von ASINHELL um VOLBEAT-Gitarrist Michael Poulsen einen neuen Song am Start.

Mit dabei sind auch Marc Grewe (ex-MORGOTH) und Morten Toft Hansen von RAUNCHY.

Das dazugehörige Debüt "Impii Hora" erscheint am 29. September über Metal Blade Records.