Neuigkeiten von KANONENFIEBER

Am 20. September veröffentlicht die Blackened-Death-Metal-Band KANONENFIEBER ihr zweites Album "Die Urkatastrophe" über Century Media Records. Nach 'Menschenmühle' veröffentlicht die Band heute das Video zur neuen Single 'Panzerhenker'.



Zu "Die Urkatastrophe" sagt Noise, der alle Instrumente im Studio einspielt und auch für das Konzept von Kanonenfieber verantwortlich ist:

"Der Erste Weltkrieg beschleunigte den Weg in die Moderne und gilt als die "Urkatastrophe" des 20. Jahrhunderts, das von Kriegen, Gewalt und Vertreibung geprägt war. Rund 17 Millionen Menschen, Soldaten und Zivilisten, verloren ihr Leben, große Teile Europas wurden zerstört und ungelöste Probleme blieben zurück, die zu weiteren gewaltsamen Konflikten führten. Dieses Album ist den Opfern des Ersten Weltkriegs gewidmet, damit sie nicht vergessen werden. Mögen ihre Schicksale auch nach über 100 Jahren eine Mahnung für alle nachfolgenden Generationen sein".



Hintergrundgeschichte von 'Panzerhenker' ist die Schlacht von Cambrai, die vom 20. bis 30. November 1917 stattfand.



Trackliste von "Die Urkatastrophe":



01. Grossmachtfantasie

02. Menschenmühle

03. Sturmtrupp

04. Der Maulwurf

05. Lviv zu Lemberg

06. Waffenbrüder

07. Gott mit der Kavallerie

08. Panzerhenker

09. Ritter der Lüfte

10. Verdun

11. Ausblutungsschlacht

12. Als die Waffen kamen



Panzerhenker







https://www.youtube.com/watch?v=ZeKDSW2Nw7E



Menschenmühle







https://www.youtube.com/watch?v=Yih99bFGA0I



Auch live ist KANONENFIEBER unterwegs, hier die Termine:



05.08.2024 - (CH) Zürich - Halle 622 (mit AMON AMARTH, INSOMNIUM)

19.08.2024 - (IT) Lignano-Sabbiadoro - Arena Alpe Adria (mit AMON AMARTH, INSOMNIUM)

20.08.2024 - (AT) Innsbruck - Dogana (mit AMON AMARTH, INSOMNIUM)

22.08.2024 - (DE) Saarbrücken - Saarlandhalle (mit AMON AMARTH, INSOMNIUM)

23.08.2024 - (DE) Giessen - Kloster Schiffenberg (mit AMON AMARTH, INSOMNIUM)

24.08.2024 - (NL) Utrecht - Tivoli Vredenburg (mit AMON AMARTH, INSOMNIUM)

20.09.2024 - (DE) Weimar - Herbstoffensive

21.09.2024 - (DE) München - Backstage

08.11.2024 - (DE) Berlin - War Against War

16.11.2024 - (DE) Leipzig - Hellraiser

17.11.2024 - (PL) Gdansk - Drizzly Grizzly

19.11.2024 - (AT) Wien - Flex

20.11.2024 - (HU) Budapest - Barba Negra

21.11.2024 - (PL) Krakow - Hype Park

22.11.2024 - (CZ) Prag - Club Storm

23.11.2024 - (DE) Oberhausen - Turbinenhalle

24.11.2024 - (NL) Utrecht - De Helling

26.11.2024 - (UK) London - The Dome

27.11.2024 - (FR) Paris - Petit Bain

28.11.2024 - (CH) Pratteln - Z7 Konzertfabrik

29.11.2024 - (AT) Dornbirn - Conrad Sohm

30.11.2024 - (BE) Kortrijk - DVG Club

02.12.2024 - (SE) Stockholm - Kollektivet Livet

03.12.2024 - (NO) Oslo - John Dee

04.12.2024 - (DK) Copenhagen - Pumpehuset

05.12.2024 - (DE) Magdeburg - Factory

06.12.2024 - (DE) Bremen - Aladin

07.12.2024 - (DE) Frankfurt - Batschkapp

08.12.2024 - (DE) Nürnberg - Hirsch





