SATAN schreibt purpurrote Songs

Die britische Heavy Metal-Band SATAN veröffentlicht am 13. September via Metal Blade Records Album Numero 7, welches auf den Titel "Songs In Crimson" hört. Einen Vorab-Song können wir euch leider noch nicht anbieten, aber dafür immerhin die Info, dass auch hier wieder Eliran Kantor (u.a. TESTAMENT, HELLOWEEN, KREATOR) für das Cover-Artwork verantwortlich zeichnete.

Tags: satan songs in crimson eliran kantor metal blade records