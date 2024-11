Neuigkeiten von GRIMA

Die Sibirische Atmospheric-Black-Metal-Band GRIMA veröffentlicht am 28. Februar 2025 ihr neues Album "Nightside". Es ist ihr Debüt-Album beim neuen Label Napalm Records. Mit dem officiellen Music-Video 'Skull Gatherers' gibt es einen ersten Eindruck.



GRIMA über 'Skull Gatherers':

" 'Skull Gatherers' erzählt die Geschichte dieser "Schädelsammler", besonders hingebungsvolle Diener von GRIMA, die sich dem Sammeln von Trophäen aus den Körpern der Verstorbenen widmen und sie zu einer endlosen Sammlung verweben. Jeder Text und jeder Akkord schwingt in der düsteren Stille und Kälte der Erde mit, der letzten Ruhestätte derer, die in der Taiga ihren Frieden gefunden haben. Der Song versetzt den Hörer in ein Reich nächtlicher Schatten, rauer Natur und Mystik - der perfekte Soundtrack für diejenigen, die bereit sind, sich dem zu stellen, was jenseits der Grenze zwischen Leben und Tod liegt."



"Nightside" Trackliste:



01-Intro (Cult)

02-Beyond The Dark Horizon

03-Flight Of The Silver Storm

04-Skull Gatherers

05-Impending Death Premonition

06-The Nightside

07-Where We Are Lost

08-Curse Of The Void

09-Mist And Fog

10-Outro (Memories Of A Forgotten Home)



Skull Gatherers







https://www.youtube.com/watch?v=4IFeD0F9fIU

Die ersten Tourdaten für GRIMA-Live-2025 stehen auch schon fest:



25.04.2025 DE - Lichtenfels / Ragnarök Festival

27.04.2025 AU - Wien / Viper Room

28.04.2025 HU - Budapest / Dürer Kert

29.04.2025 RO - Timișoara / M2

30.04.2025 RO - Cluj Napoca / Hardward Pub

01.05.2025 RO - Bucharest / Fabrica

02.05.2025 BG - Sofia / Live & Loud

03.05.2025 GR - Thessaloniki / 8ball

04.05.2025 GR - Athen / Arch Club - Live Stage

05.05.2025 GR - Larisa / Skyland

09.05.2025 SE - Belgrad / TBA

10.05.2025 SL - Ljubljana / Menza pri Koritu

11.05.2025 PL - Brno / Melodka

13.05.2025 PL - Krakow / Gwarek

14.05.2025 PL - Wrocław / Liverpool

15.05.2025 CZ - Praha / Vagon

16.05.2025 DE - Leipzig / Hellraiser

17.05.2025 DE - Mörlenbach-Weiher / Music Hall

18.05.2025 DE - Kassel / Goldgrube

21.05.2025 DE - Magdeburg / Factory

22.05.2025 DE - Frankfurt a. M. / Nachtleben

23.05.2025 NL - Haarlem / Patronaat

25.05.2025 UK - London / Underworld Camden

27.05.2025 UK - Glasgow / Ivory Blacks

28.05.2025 UK - Manchester / Rebellion

30.05.2025 DE - München / Backstage Halle

31.05.2025 DE - Hamburg / Kulturpalast

