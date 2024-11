MAGIC KINGDOM mit neuer Single

Die belgische Symphonic Heavy Metal Band MAGIC KINGDOM hat mit 'Undead At The Gates' einen weiteren Song aus ihrem kommenden Studioalbum "Blaze Of Rage" veröffentlicht, das am 13. Dezember 2024 über Massacre Records erscheint.



"Blaze Of Rage" Trackliste:



01. Sanctus Maleficus

02. The Great Rebellion

03. Blaze Of Storming Rage

04. Undead At The Gates

05. The Great Invasion

06. Frozen Realm Of Death

07. Unsacred War Alliance

08. The Great Retribution

09. Ashes In The Wind

10. Bells Of Triumph

11. Fallen For The Kingdom

12. Lonely In The Universe



https://www.youtube.com/watch?v=w8XwjS__y3c



