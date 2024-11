ABOVE US THE WAVES endlich mit neuem Futter!

Die griechischen Metalcore-/Post-Hardcore-Truppe ABOVE US THE WAVES, die zuletzt 2018 mit ihrem Album "Rough On High Seas" von sich hören ließ, meldet sich mit im Frühjahr 2025 mit einer neuen EP zurück: "Counting Seaons" wird das gute Stück heißen, und im Vorfeld gibt es mit 'Cliffhanger' bereits einen ersten Auszug zu hören. Das ist gleich mal eine ganze Spur deftiger als damals, oder?

Quelle: Official Facebook Bandpage Redakteur: Timon Krause Tags: above us the waves cliffhanger counting seasons neues album