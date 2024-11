Neuigkeiten von NECKBREAKKER

Am 6. Dezember 2024 erscheint via Nuclear Blast Record das Debüt-Album "Within The Viscera" von NECKBREAKKER. Mit 'Face Splitting Madness' könnt ihr schon einmal einen Eindruck gewinnen.

"Within The Viscera" Trackliste:



1. Horizon Of Spikes

2. Putrefied Body Fluid

3. Shackled To A Corpse

4. Nephilim

5. Purgatory Rites

6. Unholy Inquisition

7. Absorption

8. SILO

9. Face Splitting Madness



Gleichzeitig kündigt die Band die "Within The Vicera European Tour 2025" an.



Die Band kommentiert die Headliner-Tour wie folgt:

"Wir sind absolut begeistert, unsere erste europäische Headliner-Tour als Support für unser Debütalbum "Within The Viscera" anzukündigen. Wir bringen GALGE mit, eine unserer dänischen Lieblingsbands. Sichert euch eure Tickets und wir sehen uns dort."



Within The Vicera European Tour 2025:



28.03.25 DK - Aalborg / Studenterhuset

29.03.25 DK - Horsens / Platform K

04.04.25 DK - Silkeborg / Rampelys

05.04.25 DK - Svendborg / Harders

11.04.25 DK - Rønne / Musikhuzet

12.04.25 DK - Albertslund / Forbrændingen

18.04.25 FR - Paris / Backstage By the Mill

19.04.25 DE - Weinheim / Cafe Central

20.04.25 DE - Dresden / HD

21.04.25 DE - Leipzig / Hellraiser

23.04.25 DE - Düsseldorf / Pitcher

24.04.25 DE - Hannover / Lux

25.04.25 DE - Tilburg / Little Devil Bar

26.04.25 DE - Kiel / Mosh im Mai *

27.04.25 DE - Hamburg / Bambi Galore

29.04.25 DE - Berlin / Cassiopeia

30.04.25 CZ - Prague / Club 007 Strahov

01.05.25 AT - Vienna / Viper Room

02.05.25 PL - Warsaw / VooDoo

03.05.25 PL - Poznan / Pod Minogą

04.05.25 DE - Osnabrück / Bastard Club



*w/o GALGE



Face Splitting Madness







https://www.youtube.com/watch?v=lH5hWD7cMHs