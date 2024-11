GUANO APES: Neue Tourdaten für 2025 angekündigt

Nachdem die Göttinger Band GUANO APES ihre geplante "Free The Monkey"-Tour durch Europa in diesem Herbst leider aus gesundheitlichen Gründen komplett absagen musste, will die Band im nächsten Jahr wieder durchstarten. Neu dazu gekommen ist unter anderen das Warm-up-Konzert in Chemnitz.



Folgende Termine stehen fest:

18.10.2025 Chemnitz - Kraftverkehr

24.10.2025 CZ- Prague Lucerna - Velký sál

26.10.2025 Frankfurt - Batschkapp

31.10.2025 Hanover - CAPITOL

01.11.2025 Leipzig - Haus Auensee

07.11.2025 LV- Riga Arēna Rīga

09.11.2025 EE- Tallinn Unibet Arena

14.11.2025 München - TonHalle

15.11.2025 CH- Pratteln Z7- Konzertfabrik

20.11.2025 Hamburg - Inselpark Arena

21.11.2025 Köln - Palladium

28.11.2025 Dortmund - FZW

30.11.2025 Berlin - Columbiahalle

05.12.2025 ES- Barcelona Razzmatazz

07.12.2025 PT- Lisboa Sala Tejo | MEO Arena

16.01.2026 Saarbrücken - Garage

17.01.2026 Stuttgart - Wagenhallen

23.01.2026 HU- Budapest Barba Negra

24.01.2026 AT- Vienna Gasometer

29.01.2026 BE- Brussels Ancienne Belgique

30.01.2026 NL- Utrecht TivoliVredenburg

07.02.2026 PL- Warsaw Progresja



Tickets für die "Free The Monkey"-Tour gibt es ab 38,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen.

