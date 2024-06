Neuigkeiten von GOD IS AN ASTRONAUT

GOD IS AN ASTRONAUT kündigt ein neues Album an. "Embers" wird im September 2024 via Napalm Records erscheinen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit dem Video zu 'Falling Leaves'.



"Embers" Trackliste:



1. Apparition

2. Falling Leaves

3. Odyssey

4. Heart Of Roots

5. Embers

6. Realms

7. Oscillation

8. Prism

9. Hourglass



Falling Leaves







https://www.youtube.com/watch?v=7OVAsQwk_Vg

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: god is an astronaut embers falling leaves napalm records