INSOMNIUM kündigt Jubiläumstour an

Zum 10-jährigen Geburtstag der "Shadow of the Dying Sun"-Scheibe hat die finnische Melodic-Death-Metal-Band INSOMNIUM eine Jubliläumstournee durch Europa für Anfang 2025 angekündigt. Neben dem vollständigen Album werden auch weitere bekannte Songs aus anderen Werken gezockt. Für dieses ganz besondere Spektakel hat man Ville Friman zurück an die Gitarre/ ans Mikro geholt. Außerdem wurden auch ihre Kollegen von OMNIUM GATHERUM und HINAYANA mit im Boot, die ebenfalls ein besonderes Set im Gepäck haben.

Tourdates:

17/01/25 Oberhausen, DE - Turbinenhalle

18/01/25 Leipzig, DE - Hellraiser

21/01/25 Berlin, DE - Festsaal Kreuzberg

22/01/25 Hamburg, DE - Markthalle

23/01/25 Frankfurt, DE - Batschkapp

24/01/25 Pratteln, CH - Z7

25/01/25 Stuttgart, DE - Im Wizemann

27/01/25 München, DE - Backstage

28/01/25 Vienna, AT - Simm City

Die Band dazu:

"Wir freuen uns, die 10. Jubiläumstour "Beyond the Shadows of the Dying Sun" ankündigen zu können, mit der wir das 10. Jubiläum unseres Albums "Shadows of the Dying Sun" feiern. [...] Dies wird eine der wenigen Gelegenheiten sein, die ursprüngliche Besetzung des Albums wieder auf der Bühne zu sehen, mit Ville Friman und Markus Vanhala an den Gitarren!

Als ganz besonderer Gast wird OMNIUM GATHERUM mit einem Jubiläumsset von "Beyond" in voller Länge an der Tour teilnehmen. [...]. Um diese epische Combo abzurunden, schließen sich uns die in Texas ansässigen Überflieger HINAYANA an.

"Shadows of the Dying Sun" hat einen besonderen Platz in unseren schwarzen Herzen. Es war ein Wendepunkt in unserer Karriere und hat uns auf ein neues Niveau gebracht. Wir freuen uns, dieses Album in seiner vollen Pracht auf der Bühne zum Leben zu erwecken. Einige dieser Songs wurden noch nie zuvor live gespielt!"