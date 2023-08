Neuigkeiten von GENERATION STEEL

Am 27. Oktober 2023 erscheint über El Puerto Records das neue Album "Lionheart" von GENERATION STEEL. Heute hat die Band das Artwork und die Trackliste veröffentlicht.



"Lionheart" Trackliste:



01. Baptized In Sorrow

02. Bloodrage

03. Lionheart

04. Executor

05. Wastelands

06. The Lost And The Damned

07. Forevermore

08. The Ripper

09. Left Alone

10. United

