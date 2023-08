CRYPTA: neues Video

In drei Tagen ist es soweit, dann erscheint via Napalm Records "Shades Of Sorrow", das neue Album von CRYPTA. heute gibt es noch ein neues Video zu 'The Other Side Of Anger'.



The Other Side Of Anger







https://www.youtube.com/watch?v=WESOssx4e-k

