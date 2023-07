Neuigkeiten von CODE ORANGE

Die Band CODE ORANGE kündigt heute ihr neues Album "The Above" an, das am 29. September 2023 über Blue Grape Music veröffentlicht wird.



Passend zur Albumankündigung erscheint heute die neue Single 'Take Shape', auf der Billy Corgan als Gastsänger zu hören ist.



"The Above" Trackliste:



01-Never Far Apart

02-Theatre Of Cruelty

03-Take Shape, feat. Billy Corgan

04-The Mask Of Sanity Slips

05-Mirror

06-A Drone Opting Out Of The Hive

07-I Fly

08-Splinter The Soul

09-The Game

10-Grooming My Replacement

11-Snapshot

12-Circle Through

13-But A Dream…

14-The Above



https://www.youtube.com/watch?v=X-C5ug_-u-8

