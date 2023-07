KNIFE: Video zu 'Night Vision'

Am 25. August 2023 erscheint via Napalm Records das neue Album "Heaven Into Dust" der Band KNIFE. heute gibt es die nächste Auskopplung daraus: 'Night Vision'.



Laut Band erzählt 'Night Vision' eine Geschichte von Horror und Wahnsinn, inspiriert vom Fil "Das Schweigen der Lämmer". Na denn, gutes Gruseln!



https://www.youtube.com/watch?v=ipzlROGm-6w

