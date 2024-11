Neuigkeiten von BRAINSTORM

BRAINSTORM unterschreibt bei RPM und kündigt ein neues Album "Plague Of Rats" samt Releasetour an. Erscheinungstermin der neuen Platte ist der 28. Februar 2025.



Einmal mehr mit langjährigen Partnern - Sebastian "Seeb" Levermann (Mix und Mastering; Greenman Studios), Gyula Havancsák (Artwork) und Alex Kühr (Fotografie) - geschaffen, entführen die zehn neuen Tracks die Anhängerschaft der Band inhaltlich unter anderem einmal mehr nach Indien.



Sänger Andy B. Franck erläutert:

"Die Geschichte Indiens geht über 5.000 Jahre zurück und die Indus-Zivilisation ist eine der ältesten weltweit. Bereits mit dem Song 'Maharaja Palace' auf "Ambiguity", aber insbesondere auf unserem Durchbruchsalbum "Soul Temptation" konnte ich meine Begeisterung für die indische Historie und Kultur bereits in unsere Musik einbringen und ich glaube, dass sie wirklich gut in den BRAINSTORM-Sound passt. Ich liebe diese Klänge und Harmonien, weshalb es nun einfach an der Zeit war, diesen speziellen Glanz erneut zum Tragen kommen zu lassen."



Ein erster musikalischer Vorgeschmack wird BRAINSTORM-Fans bereits am 12. Dezember in Form der Single 'Garuda (Eater Of Snakes)' kredenzt werden.



"Plague Of Rats" - Trackliste:



01. Beyond Enemy Lines

02. Garuda (Eater Of Snakes)

03. Fale Memories

04. The Shepherd Girl (Gitavoginda)

05. Your Soul That Lingers In Me, feat. Elina Siirala (LEAVES' EYES)

06. Masquerade Conspiracy

07. From Hell, feat. Alex Krull (LEAVES' EYES)

08. The Dark Of Night

09. Crawling

10. Celebrate Youth (RICK-SPRINGFIELD-Cover; exkl. Digipak-/Earbook-Bonustrack)

11. Curtains Fall

