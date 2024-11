LINKIN PARK: Die lang erwartete Tour

LINKIN PARK ist mit Frontfrau Emily Armstrong wieder da und geht im nächsten Jahr mit ihrem neuen Album "From Zero" auf Welttour. Die Support Acts variieren - während in Hannover und Frankfurt die Metalcore-Band ARCHITECTS mit dabei ist, tritt in Düsseldorf und Frankfurt zusätzlich der Rapper JPEGMAFIA mit auf. In London, Mailand und Arnhem wird die Band von SPIRITBOX begleitet. Paris und Bern werden Stand jetzt ohne Support Act gespielt.

Die Tourdaten für Europa:

12.06.2025: Nickelsdorf, Nova Rock Festival

14.06.2025: Hradec Kralove, Rock for People Festival

16.06.2025: Hannover, Heinz-von-Heiden-Arena

18.06.2025: Berlin, Olympiastadion

20.06.2025: Bern, Bernexpo

24.06.2025: Mailand, I-Days Festival

26.06.2025: Arnheim, Gelredome

28.06.2025: London, Wembley Stadium

01.07.2025: Düsseldorf, Merkur Spiel Arena

03.07.2025: Werchter, Rock Werchter Festival

05.07.2025: Gdynia, Open'er Festival

08.07.2025: Frankfurt, Deutsche Bank Park

11.07.2025: Paris, Stade de France