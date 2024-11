BRAINSTORM auf

Am 28. Februar 2025 erscheint via RPM das neue Album "Plague Of Rats" von BRAINSTORM. Gefeiert wird die Veröffentlichung mit einer amtlichen Releasetour, in deren Rahmen BRAINSTORM gemeinsam mit ARION eine Woche lange in hiesigen Gefilden unterwegs sein wird. Neben jenen Finnen werden die italienischen Power-Prog-Metaller STRANGER VISION das Line-up als als Support vervollständigen.



Wer ganz genau auf das Tourplakat schaut wird sehen, dass powermetal.de auch wieder ein bisschen bei der Tourpräsentation mitmischt.



"The Plague That Burns The Sky"

Co-Headline-Tour 2025: BRAINSTORM + ARION, special guest: STRANGER VISION



27.02.2025 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

28.02.2025 CH Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

01.03.2025 DE Essen - Turock

02.03.2025 DE Mannheim - 7er Club

03.03.2025 DE München - Backstage (Halle)

04.03.2025 DE Hamburg - Bahnhof Pauli

05.03.2025 DE Hannover - MusikZentrum

06.03.2025 DE Stuttgart - Im Wizemann



Präsentiert wird die Tour von Rock Hard, musix, metal.de, powermetal.de, Decibel-Touring & RPM

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: brainstorm plague of rats the plague that burns the sky tour 2025 arion stranger vision