RVBang - Balingen 2025 - Die nächste Bestätigung!

Mit der neusten Bestätigung unter dem Namen HERMAN FRANK LEGACY haben die Macher des RVBangs einen ganz besonderen Act für ihr Festival verplichtet. Das sagen sie dazu:



"Der legendäre Gitarrist Herman Frank bringt 2025 eine Auswahl seiner größten Songs auf die Bühne und feiert damit seine beeindruckende 40-jährige Metal-Karriere. Fans dürfen sich auf ein 60-minütiges Feuerwerk an Klassikern und Fan-Favoriten freuen. Begleitet von einer hochkarätigen Band und mehreren bekannten Sängern, wird dieser Auftritt zum ultimativen Metal-Erlebnis. Die perfekte Gelegenheit, das Vermächtnis eines wahren Metal-Veteranen live zu erleben!"

Das RVBang findet 2025 am 11. und 12. Juli auf dem Messegelände in Balingen statt. An selber Stelle gibt es zudem am 10. Juli noch eine Warmup Show, die in der Halle stattfindet.



Das bisher bestätigte Lineup könnt ihr hier sehen:

Wir dürfen gespannt sein, wie es weiter geht, denn immerhin fehlen auch noch die beiden Headliner!

Weiter Infos und Tickets bekommt ihr über die Festival Homepage: https://rvbang.de

