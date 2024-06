Neuigkeiten von AVALANCHE (AUS)

Die australischen Hard Rocker AVALANCHE haben heute die neue Rock-Hymne 'Armed To The Teeth' veröffentlicht und zeigt australischen Rock vom Feinsten.



Leadsänger & Bassist Steven Campbell sagt:

" 'Armed To The Teeth' ist unser bisher größter und hymnischster Song! Große Akkorde, großer Gesang und ein einhändig gespieltes Riff, das zum Headbangen einlädt... das ist der ultimative Ruf zu den Waffen des Hard Rock! Wir haben das Video während unserer Tournee in Japan gedreht und freuen uns, dass es Teil unseres ersten Albums sein wird, das nächstes Jahr erscheint!"



Armed To The Teeth







https://www.youtube.com/watch?v=-vzt5Tk3-kI

