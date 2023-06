Neuigkeiten von ASP

Am 9.9.2023 erscheint das neue Studio-Album "Horrors", einen ersten Videoclip gibt es zur Einstimmung schon: 'Ich, der Teufel und du'.



Die "Horror"-Trackliste:



01 Ich, der Teufel und du

02 O Come, O Come, Emmanuel

03 Ready For The Storm

04 Ich, der Teufel und du (Single Schnitt)

05 Die letzte Zuflucht (Live W:O:A 2022)

06 Raise Some Hell Now! (Live W:O:A 2022)

07 Ich will brennen/Fortsetzung folgt (Live W:O:A 2022)



Außerdem können wir euch noch Tourdaten anbieten, denn im September wird ASP ihr neues Album "Horrors" live vorstellen:



ASP- WELTUNTER HORRORS TOUR 2023

* Special Guest: Nachtblut

** Very Special Guests: The Beauty Of Gemina



15.09.2023 – Würzburg – Posthalle *

16.09.2023 – Heidelberg, Halle_02 *

22.09.2023 – Wuppertal, Historische Stadthalle **

23.09.2023 – Braunschweig, Millenium Event Center **

29.09.2023 – Bremen, Aladin **

30.09.2023 – Potsdam, Waschhaus **

01.10.2023 – Jena, F-Haus **



Ich, der Teufel und du







https://www.youtube.com/watch?v=649pPIGLQZc

