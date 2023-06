LEGION OF THE DAMNED ist kontaminiert

Das neue Album "The Poison Chalice" von LEGION OF THE DAMNED erscheint am 26. Mai via Napalm Record. Seit heute gibt es ein weiteres Video daraus 'Contamination'.



https://www.youtube.com/watch?v=KzLynbI13r4

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: legion of the damned the poison chalice contamination