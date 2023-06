Gründelpark Open Air: Supportbands bestätigt

Am 09.06. und 10.06.2023 finden im Rahmen des Gründelpark Open Airs in Glauchau zwei Konzerte statt. MADRUGADA und LACRIMOSA sind es in diesem Jahr.



Für beide Veranstaltungen sind in den letzten Tagen die Support-Bands bestätigt sowie der Zeitplan bekanntgegeben worden.



Damit liest sich das Programm so:



Freitag, 09.06.2023

18:30 Einlass

20:00 NO KING NO CROWN

21:10 MADRUGADA



Samstag, 10.06.2023

17:30 Einlass

19:00 DUNKELSUCHT

19:45 CANTERRA

20:45 LACRIMOSA

