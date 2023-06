HYPOCRISY Video und neue Tourdaten

Am 26. November 2021 hat HYPOCRISY via Nuclear Blast das Album "Worship' veröffentlicht. Das Video 'They Will Arrive' wurde bei drei verschiedenen Konzerten während der letzten Europatour gefilmt.



Der perfekte Anknüpfungspunkt, um diverse kommende Tourdaten anzukündigen. HYPOCRISY wird an einigen Festivals auftreten und außerdem einige Shows zusammen mit BEHEMOTH und IN FLAMES spielen.



Juni 15 - Clisson, FR - Hellfest

Juni 17 - Utrecht, NL - Tivoli Vredenburg

Juni 18 - Hannover, DE - Capitol (mit BEHEMOTH)

Juni 20 - Karlsruhe, DE - Substage (mit BEHEMOTH)

Juli 15 - Neukirchen, DE - Dong Open Air

Juli 29 - Steenwijk, NL - Stone Henge Fest

Aug 03 - Brasov, RO - Rockstadt Extreme Fest

Aug 11 - Obermehler, DE - Party.San Metal Open Air

Aug 12 - Jaromer, CZ - Brutal Assault Fesival

Aug 13 - Kortrijk, BE - Alcatraz Festival

Aug 26 - Rättvik, SE - Dalhalla Brinner (mit IN FLAMES)

Sep 08 - Hüttikon, CH - Meh Suff



They Will Arrive







https://www.youtube.com/watch?v=5qLmqVEWUS8



