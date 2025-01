Neuigkeiten von ALIEN WEAPONRY

Am 28. März 2025 erscheint mit "Te Rā" via Napalm Records das neue Studioalbum der Neuseeländer ALIEN WEAPONRY. Pünktlich zur Albumankündigung veröffentlicht die Band die erste Single des Albums 'Mau Moko'.



Bassist Tūranga Porowini Morgan-Edmonds, von dem die Lyrics zu 'Mau Moko' stammen, über den Track:

"Die Māori haben historisch eine große Vielfalt an Tätowierungstraditionen, die während der

Kolonialisierung fast verloren gegangen sind. Diese Traditionen erleben derzeit eine dringend

notwendige kulturelle Wiederbelebung. Das hat mich bei diesem Song inspiriert. Ich wollte, dass der Text die Menschen daran erinnert, dass Moko ein Teil von uns ist und immer sein wird. Mit dem Video zum Song wollten wir die dunkle Seite der Geschichte des Moko zeigen und wie der Handel mit verzierten Köpfen zum Beinahe-Aussterben der Tradition beitrug. Wir haben dafür gekämpft und kämpfen auch heute noch für seine Wiederbelebung."



"Te Rā" Trackliste



01. Crown

02. Mau Moko

03. 1000 Friends

04. Hanging by a Thread

05. Tama-nui-te-rā

06. Myself to Blame

07. Taniwha, feat. Randy Blythe

08. Blackened Sky

09. Te Riri o Tāwhirimātea

10. Ponaturi

11. Te Kore



Mau Moko







https://www.youtube.com/watch?v=pyMdUZV4zxY

Quelle: Napalm Records/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alien weaponry te ra mau moko