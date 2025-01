Die deutsch-holländische Prog/Thrash-Metal-Band SACROSANCT veröffentlicht am 07. März via RPM ROAR ihr fünftes Album “Kidron”. Als Hörkostprobe haben die Jungs den Vorab-Song 'Still Open Sore' bereitgestellt.

Still Open Sore

https://www.youtube.com/watch?v=47q6-cvqXkU